Заполненность украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) находится на минимальных уровнях. По состоянию на 29 января этот показатель снизился до 11,5 млрд кубометров, сообщили 31 января в Telegram-канале «Газпром»

Делягин рассказал, повлияют ли высокие цены на газ на Россию © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В то же время в ПХГ Европы осталось менее 20% от закачанного летом газа.

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 января объем активного газа в европейских подземных хранилищах на 27,3% (на 14,4 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже более 4/5 от объема газа, закачанного в летний сезон. На 29 января отбор достиг 80,3% или 38,4 млрд куб. м газа. Общий уровень заполненности ПХГ Европы — 39%. При этом заполненность подземных хранилищ Германии и Франции составляет 37% и 36% соответственно», — говорится в материале.

В «Газпроме» подчеркнули, что с 11 января 2022 года уровень запасов в европейских ПХГ перешел в область рекордных минимумов за многолетний период наблюдений.

На начало декабря запасы газа на Украине составляли 15,34 млрд кубов. Менее чем за месяц они уменьшились почти на 2 млрд несмотря на довольно теплый первый месяц зимы. Это означает, что во второй половине отопительного сезона в стране будет наблюдаться дефицит энергоносителей и электроэнергии.

Следствием этого будут холодные дома, а также рост цен после неизбежного повышения стоимости электричества, которое для украинской промышленности уже находится на заоблачном уровне и которое является существенной долей цены любых товаров, производимых на Украине, да и в других странах тоже — энергетический кризис стал поистине глобальным. Не затронет он только энергетические сверхдержавы, такие, как Россия.

Взлет цен на газ в Европе начался весной, в октябре расценки на голубое топливо на европейском рынке превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум зафиксировали 21 декабря, когда цена составила 2190,4 доллара за тысячу кубометров. Эксперты считают, что причинами сложившейся ситуации стала низкая заполненность подземных хранилищ в Европе, ограничение предложения со стороны основных поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии. Неопределенность с сертификацией оператора «Северного потока — 2» и погода также оказывают воздействие на рынок.