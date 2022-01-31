Польша готовит поставки вооружений Украине, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, сообщает 31 января 24tv.ua

«Принято решение о передаче Украине оборонительного вооружения», — сообщил Солох.

Глава Бюро нацбезопасности Польши пояснил, что планируется поставить несколько десятков тысяч единиц некоего вооружения.

Отмечается, что речь может идти о средствах противовоздушной обороны. Польша подготовилась к эвакуации дипломатов с Украины © CC0, Pixabay

Накануне в интервью глава минобороны Украины Алексей Резников отметил, что пока Польша не отправила Украине никакого оружия, и выразил надежду, что польские вооруженные силы все же смогут что-то поставить Киеву.

При этом ранее власти Польши заявляли, что намерены ограничиться политической поддержкой Украины.

Киев и страны Запада обвиняют Москву в «агрессии» против Киева и подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает.

Украину снабжают военной помощью США, Великобритания, Литва, Эстония, Латвия и Чехия.