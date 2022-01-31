«Принято решение о передаче Украине оборонительного вооружения», — сообщил Солох.
Глава Бюро нацбезопасности Польши пояснил, что планируется поставить несколько десятков тысяч единиц некоего вооружения.
Отмечается, что речь может идти о средствах противовоздушной обороны.
Накануне в интервью глава минобороны Украины Алексей Резников отметил, что пока Польша не отправила Украине никакого оружия, и выразил надежду, что польские вооруженные силы все же смогут что-то поставить Киеву.
При этом ранее власти Польши заявляли, что намерены ограничиться политической поддержкой Украины.
Киев и страны Запада обвиняют Москву в «агрессии» против Киева и подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает.
Украину снабжают военной помощью США, Великобритания, Литва, Эстония, Латвия и Чехия.