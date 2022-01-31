Член олимпийской сборной Украины фигурист Иван Шмуратко объяснил в интервью российским журналистам, что на Олимпиаде в Пекине украинским спортсменам дано указание говорить исключительно по-украински либо по-английски, передает РИА Новости Спорт 31 января

Для журналистов стало неожиданностью, что фигурист отвечал на вопросы, заданные на русском языке, по-английски. Олимпиада в Пекине: необычное требование Китая поставило Украину в тупик © CC0, Pixabay

«На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском. Здорово, что сборная Украины примет участие в командном турнире. Рады представлять свою страну, постараемся сделать свою работу как можно лучше. Почему я говорю по-английски? Как вы знаете, я делаю все, чтобы быть здесь. Я спортсмен, и вся моя работа — на льду», — сказал Шмуратко.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что членам сборной Украины рекомендовано не стоять рядом с россиянами во время любых мероприятий на Олимпийских играх «во избежание провокаций».

Несколько «провокаций», от которых предостерегают власти Украины своих олимпийцев, имело место на летних Олимпийских играх в Токио. В частности, российская и украинская спортсменки Мария Ласицкене и Ярослава Магучих обнялись и сделали совместное фото после выступления.

На Украине и на официальном уровне, и в соцсетях заставили свою спортсменку объясняться после этого случая. После этого украинские спортсмены стали отказываться от совместного с россиянами фото на пьедестале и избегали вообще находиться рядом с ними.