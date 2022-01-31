Для журналистов стало неожиданностью, что фигурист отвечал на вопросы, заданные на русском языке, по-английски.
«На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском. Здорово, что сборная Украины примет участие в командном турнире. Рады представлять свою страну, постараемся сделать свою работу как можно лучше. Почему я говорю по-английски? Как вы знаете, я делаю все, чтобы быть здесь. Я спортсмен, и вся моя работа — на льду», — сказал Шмуратко.
Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что членам сборной Украины рекомендовано не стоять рядом с россиянами во время любых мероприятий на Олимпийских играх «во избежание провокаций».
Несколько «провокаций», от которых предостерегают власти Украины своих олимпийцев, имело место на летних Олимпийских играх в Токио. В частности, российская и украинская спортсменки Мария Ласицкене и Ярослава Магучих обнялись и сделали совместное фото после выступления.
На Украине и на официальном уровне, и в соцсетях заставили свою спортсменку объясняться после этого случая. После этого украинские спортсмены стали отказываться от совместного с россиянами фото на пьедестале и избегали вообще находиться рядом с ними.