Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью «Левому берегу» 31 января, что пока не видит признаков «близкого вторжения» РФ и необходимости мобилизации

По словам министра, по состоянию на сегодняшний день «ударная группировка» вооруженными силами Российской Федерации не образована.

«Любой эксперт военного дела скажет, что у ударной группировки несколько признаков. Таких признаков сегодня в совокупности нет», — заявил Резников.

Однако это не означает «полного отсутствия угрозы», добавил глава минобороны. Второе дно разговоров о «вторжении». Почему Зеленский не верит Байдену © РИА Новости, president.gov.ua

Он отметил, что поэтому в мобилизации военных нет необходимости, и его ведомство сосредоточится на формировании сил территориальной обороны — для этого на Украине пройдут полевые учения, длительностью в несколько дней.

Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке наступления на РФ. В Кремле данные заявления опровергают и подчеркивают, что именно США и НАТО накачивают Украину оружием, что может привести к эскалации в Донбассе.