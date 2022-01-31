Новым акимом (мэром) Алма-Аты назначен экс-глава Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев, сообщила пресс-служба президента республики 31 января

Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы, освободив от должности Председателя Национального Банка Республики Казахстан», — говорится в указе.

Другим указом Токаев снял с должности экс-мэра Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева «в связи с переходом на другую должность». Протесты с мятежом не путать: публицист из Алма-Аты рассказал о причинах беспорядков © РИА Новости, Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

Ранее в сети была опубликована петиция с требованием отставки Сагинтаева. Его критиковали за бездействие и потерю контроля над Алма-Атой во время беспорядков.

В начале января в Казахстане вспыхнули протесты из-за роста цены на автогаз, вскоре на митингах стали звучать политические требования. В городах страны начались массовые беспорядки. Сильнее всего от поджогов и мародерских погромов пострадала Алма-Ата. В городе происходили перестрелки и взрывы, грабили магазины и банкоматы, были захвачены административные здания, старая резиденция президента и аэропорт.