Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича акимом города Алматы, освободив от должности Председателя Национального Банка Республики Казахстан», — говорится в указе.
Другим указом Токаев снял с должности экс-мэра Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева «в связи с переходом на другую должность».
Ранее в сети была опубликована петиция с требованием отставки Сагинтаева. Его критиковали за бездействие и потерю контроля над Алма-Атой во время беспорядков.
В начале января в Казахстане вспыхнули протесты из-за роста цены на автогаз, вскоре на митингах стали звучать политические требования. В городах страны начались массовые беспорядки. Сильнее всего от поджогов и мародерских погромов пострадала Алма-Ата. В городе происходили перестрелки и взрывы, грабили магазины и банкоматы, были захвачены административные здания, старая резиденция президента и аэропорт.