Истерия, нагнетаемая Западом в СМИ вокруг вторжения РФ на Украину, пагубно сказывается на ситуации и вызывает истерию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 января, передает РИА Новости

Песков отметил, что западные СМИ, в частности издания и телеканалы США, в последнее время публикуют множество статей с лживой и провокационной информацией о ситуации на Украине и вокруг нее. «Гудбай, Америка, оу!» Ордуханян о ближайших перспективах в отношениях России и США

«Мы последовательно эту линию критикуем и призываем Вашингтон и союзников Вашингтона на европейском континенте отказаться от этой линии, занять конструктивную, спокойную, взвешенную позицию… То, что истерика, раскручиваемая Вашингтоном, действительно приводит к истерике на Украине, где люди чуть ли уже не фронтовые мешки собирают, это тоже очевидно», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее источник CNN сообщил, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский разошлись в оценках угрозы российского «вторжения» и Байден якобы заявил Зеленскому, что «вторжение» РФ на Украину практически неизбежно. Позднее в Вашингтоне опровергли эту информацию.

Москва не раз подчеркивала, что Россия никому не угрожает. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что если это зависит от РФ, войны не будет, но есть желающие спровоцировать военные действия.

Тем временем на Украине отчитались о проверке бомбоубежищ, а министерство культуры распространило памятку, как действовать в чрезвычайной ситуации.