Киевская прокуратура предъявила подозрение заместителю мэра Киева Виталия Кличко Петру Пантелееву, сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры 31 января

Заместителя мэра и главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) Виталия Кличко обвиняют в засорении ртутью территории завода «Радикал» и непроведении мероприятий по демеркуризации. Убытки экологической обстановке оцениваются в 40 млрд гривен. Заму Кличко вручили подозрение из-за земли для СНБО © Facebook, Mykola Povoroznyk

«Заместителю председателя КГГА и бывшему ликвидатору ОАО "Радикал" сообщено о подозрении Деснянской окружной прокуратурой города Киева по результатам досудебного расследования сообщено о подозрении одному из заместителей председателя КГГА, а также бывшему ликвидатору ОАО "Радикал" по факту уклонения от проведения на территории, подвергшейся загрязнению опасными веществами, восстановительных мероприятий по ликвидации последствий экологического загрязнения, повлекшее тяжкие последствия (ст. 237 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По информации kp.ua, в горадминистрации Киева пояснили, что речь идет о заместителе Кличко Петре Пантелееве. Как отметили в КГГА, вредные отходы на территории завода Радикал накопились по вине собственников, а в муниципальной собственности он не состоял.

Ранее заместителю Кличко Николаю Поворознику вручили подозрение в деле лишения земельного участка аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины. Кличко считает, что власти пытаются оказать политическое давление на него и его окружение.