Министр обороны Украины Алексей Резников 31 января оценил вероятность оккупации российскими войсками Харькова, передает LB.ua

Глава Минобороны Резников на английском успокоил украинцев © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк сказал он.

Также министр отметил, что в результате прямого вторжения на Украину Россия якобы понесет серьезные потери.

«Не только человеческого характера, потери экономические, политические, с точки зрения международного влияния. Посмотрите на показатели курса валют в России, сколько стоит рубль относительно доллара. Посмотрите, как котируются ценные бумаги или заимствования РФ последние две-три недели. Вы увидите, что они летят в пропасть», — разъяснил глава минобороны.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Washington Post заявил, что «вторжение России» может произойти в крупные города Украины под предлогом защиты русскоязычного населения, в частности, может быть «оккупирован» Харьков. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, комментируя слова украинского лидера, заявил, что «это был просто пример, гипотетический сценарий». Мэр Харькова Игорь Терехов призвал местных жителей не паниковать после заявлений Зеленского и заверил, что в городе «готовы дать отпор»

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.