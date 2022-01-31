Все фракции Госдумы РФ высказались за помощь ДНР и ЛНР по итогам консультаций, заявил 31 января глава КПРФ Геннадий Зюганов, передает РИА Новости

В Госдуме состоялись межфракционные консультации по инициативе КПРФ об обращении к президенту Владимиру Путину с предложением признать ЛНР и ДНР. Пушков рассказал о перспективах признания ЛДНР © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Была общая позиция, что надо максимально помочь защитить ДНР и ЛНР. Я давно выступал и говорил, что "хотите, чтобы прекратились эти бесконечные насилия и убийства — давайте признаем волю граждан этих двух республик жить самостоятельной жизнью, защищать свой дом, свою работу, свой язык и свои возможности". Признаем, и будет все в порядке», — сказал Зюганов.

По данным источника агентства в нижней палате парламента, документ могут рассмотреть 14 февраля.

В 2014 году ЛНР и ДНР заявили о независимости и отделении от Украины после госпереворота в Киеве. Власти Украины начали против них военную операцию. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.

В последние месяцы, по данным МИД РФ, Киев направил в Донбасс половину личного состава, ВСУ стягивают к линии соприкосновения военную технику. В то же время США и другие страны НАТО отправляют на Украину оружие и военных инструкторов.