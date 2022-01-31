Пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований и обвинил президента Владимира Зеленского в препятствовании свеой политической деятельности. Трансляцию с места событий 31 января вели украинские СМИ

Политик пожаловался, что Зеленский «кошмарит» его уголовным делом, мешая ему помогать армии и собирать международную коалицию в поддержку Украины. В ГБР обвинили Порошенко в попытке сорвать следствие © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Сегодня я должен был на согласительном совете фракций [Верховной Рады] выступить с инициативой повысить зарплаты военным до 25 тысяч [гривен], а на фронте до 50 тысяч [гривен]. Но меня вызвали на допрос», — заявил Порошенко.

Адвокат Порошенко сообщил, что экс-президент отказался давать показания по делу, после этого его отпустили. Таким образом, Порошенко пробыл в Госбюро около десяти минут.

Петра Порошенко подозревают в госизмене и финансировании терроризма из-за покупки угля в ЛДНР в 2014 году. По этой же статье обвиняется сопредседатель ОПЗЖ Виктор Медведчук, он находится под домашним арестом.

Порошенко суд отпустил под личное обязательство, он должен сдать загранпаспорт и не покидать пределы Киева. Политик заявляет, что Зеленский занимается политическим преследованием оппозиции, он подал апелляцию на меру пресечения.