Инициатива о поставках Донбассу оружия из России - символичный жест, который поможет отсудить горячие головы в Киеве. Об этом заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, передает 31 января РИА Новости

Пасечник высказался о применении Украиной турецких беспилотников © пресс-служба ЛНР

Глава ЛНР отметил, что это не только жест, который показывает, что Россия не бросит республики Донбасса в трудную минуту, но в настоящее время предпринимает шаги, чтобы остудить горячие головы на Украине, которые грезят об «оружии победы» и каком-либо военном превосходстве.

На прошлой неделе первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал РФ помочь ДНР и ЛНР, направив им отдельные виды вооружений «для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии». Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия является сторонником «безусловного выполнения Минских договоренностей, которые сейчас как раз Украина саботирует».

Киев и страны запада обвиняют РФ в агрессии и планировании «вторжения» на Украину. Москва обвинения отрицает. Однако Киев активно вворужается за счет США и других западных союзников.