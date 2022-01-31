МВД Украины в понедельник, 31 января раскрыло детали задержания провокаторов, которые планировали устроить в стране массовые беспорядки. Брифинг руководства министерства внутренних дел транслировали украинские телеканалы

Ждет отмашки из США: Залотарёв заявил, что Порошенко давно «закупился» к Майдану © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

По словам руководства ведомства, задержаны два человека, граждане Украины. На брифинге был обнародован разговор двух лиц, которые обсуждали будущие беспорядки.

Согласно версии МВД, около 5 тыс. человек утром 31 января должны были проследовать маршем по центру столицы и устроить акцию возле Офиса президента Украины. Среди них ожидалось 1,5 тыс. специально подготовленных провокаторов, которые должны были спровоцировать драки с полицией, поджигать шины, распылять огнетушители и т.д.

Участниками была якобы заготовлена бутафорская кровь, которая должна была создать нужную телекартинку избиения правоохранителями протестующих. По похожему сценарию должны были пройти скоординированные акции также в Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.

Провокаторы, по данным МВД, заготовили плакаты и баннерами с лозунгами «Война до победного конца», «Наступление на Крым и ЛДНР», «Кумовство как у Пороха», «Отставка президента» и прочие.

На акцию ее заказчиками было выделено более 1 млн гривен. Кроме того, к Офису президента должны были принести несколько сотен файеров, несколько десятков шин, огнетушителей и раций для координации действий погромщиков.

Имена заказчиков пока не известны следствию. Задержанные двое украинцев — это организатор и его сообщник. Их связь с иностранными разведками или политическими силами внутри Украины проверяется. На брифинге руководство МВД Украины назвало несостоявшийся Майдан элементом гибридной войны, намекая на причастность к этому Москвы, не приводя при этом никаких доказательств.

Ранее тему возможного госпереворота на Украине запустил президент Владимир Зеленский. По его словам, сказанным на прошлогодней пресс-конференции, попытка свергнуть власть должна была начаться 1 декабря, однако этого не произошло. По данным главы государства, к новому Майдану мог быть причастен олигарх Ринат Ахметов.