О задержании неких провокаторов украинское МВД сообщило еще накануне.
По словам руководства ведомства, задержаны два человека, граждане Украины. На брифинге был обнародован разговор двух лиц, которые обсуждали будущие беспорядки.
Согласно версии МВД, около 5 тыс. человек утром 31 января должны были проследовать маршем по центру столицы и устроить акцию возле Офиса президента Украины. Среди них ожидалось 1,5 тыс. специально подготовленных провокаторов, которые должны были спровоцировать драки с полицией, поджигать шины, распылять огнетушители и т.д.
Участниками была якобы заготовлена бутафорская кровь, которая должна была создать нужную телекартинку избиения правоохранителями протестующих. По похожему сценарию должны были пройти скоординированные акции также в Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.
Провокаторы, по данным МВД, заготовили плакаты и баннерами с лозунгами «Война до победного конца», «Наступление на Крым и ЛДНР», «Кумовство как у Пороха», «Отставка президента» и прочие.
На акцию ее заказчиками было выделено более 1 млн гривен. Кроме того, к Офису президента должны были принести несколько сотен файеров, несколько десятков шин, огнетушителей и раций для координации действий погромщиков.
Имена заказчиков пока не известны следствию. Задержанные двое украинцев — это организатор и его сообщник. Их связь с иностранными разведками или политическими силами внутри Украины проверяется. На брифинге руководство МВД Украины назвало несостоявшийся Майдан элементом гибридной войны, намекая на причастность к этому Москвы, не приводя при этом никаких доказательств.
Ранее тему возможного госпереворота на Украине запустил президент Владимир Зеленский. По его словам, сказанным на прошлогодней пресс-конференции, попытка свергнуть власть должна была начаться 1 декабря, однако этого не произошло. По данным главы государства, к новому Майдану мог быть причастен олигарх Ринат Ахметов.