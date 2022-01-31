Запад должен больше поддерживать Украину, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире канала «1+1» 31 января

По словам Ткаченко, ему позиция Запада по отношению к Украине «напоминает позицию человека, который сидит в автомобиле и видит, что кого-то сейчас побьют, а он машет рукой и говорит: "Ну вот когда вас побьют, мы вызовем медпомощь"». Премьер Эстонии захотела поменять позицию Германии по Украине © Shane MacClure / flickr.com

«Вместо разговоров, если вы уже говорите на высоких тонах, останавливайте "Северный поток", давайте больше оружия именно из тех стран, из которых оно не поступает. Мы благодарны, конечно, что сейчас оружие пошло, давайте помощь экономическую в виде денежных гарантий», — озвучил пожелания Украины Ткаченко.

Ткаченко заявил, что западные СМИ «проснулись, поняв, что на Украине идет война», а в стране напряженная ситуация воспринимается по-другому.

Ранее США пообещали поставить Украине очередную партию военной помощи. Кроме того, ЕС пообещал предоставить Украине 1,2 млрд евро из-за угрозы «вторжения» России.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. При этом президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметили, что о подготовке полномасштабного наступления на Украину речи не идет. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает и перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение