Канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник 30 января опубликовала в Instagram фото из Киева с заявлением о «поддержке Украины»

На фото актриса позирует в белом топе и оранжевых летних брюках в Киеве на фоне монумента «Родина-мать».

«Я за свою Родину, Украину», — написала Винник.

При этом ее фразу «I stand by my Motherland, Ukraine» можно перевести и как «Я стою рядом с моей родиной-Украиной».

В комментариях коллеги-актеры похвалили ее яркие штаны, а украинцы порадовались поддержке от звезды «в конфликте с Россией».

В частности, актрису поблагодарила за пост депутат Верховной Рады от партии «Голос» Соломия Бобровская. Остальные украинцы присоединились с лозунгами «Слава Украине». Актриса похвалила особые «божественные гортани» украинок и выступила против русского языка © commons.wikimedia.org, Kozubenko

Также в комментариях попытались напомнить, что Украина обрела государственность только в составе СССР, и монумент был создан в Советском Союзе, но большинство продолжило настаивать на альтернативной версии истории.

Кэтрин Винник наиболее известна по роли Лагерты в канадском сериале «Викинги». Предки актрисы в 1940-х годах бежали от советских властей, мать и отец родились в нацистской Германии, а затем семья эмигрировала в Канаду.

Ранее, в ноябре 2021 года, Киев и подконтрольную Украине часть Донбасса посетил американский актер и режиссер Шон Пенн. Он пообещал снять документальный фильм об Украине.