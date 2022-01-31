В понедельник, 31 января болгарской ясновидящей Ванги исполнилось бы 111 лет. Известный певец Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, поставил точку в вопросе ее предсказаний на текущий год, согласно которым в 2022 году может случиться война России и Украины. Слова артиста приводит «Комсомольская правда»

Предсказательница Ванга (Вангелия Пандева Гуштерова) скончалась в 1996 году в Софии. С тех пор в СМИ регулярно появляются те или иные предсказания, которые ясновидящая якобы оставила при жизни. Так, в сети ранее прошла информация со слов Ванги, что Россия и Украина могут сойтись в войне. Это происходит на фоне нарастания напряженности вокруг Украины, страны Запада продолжают обвинять РФ в подготовке наступления на соседнюю страну, при этом в Кремле опровергают даже малейшую вероятность такого развития событий.

Ванга предсказала вечную молодость представителям трех знаков зодиака © estpovod.info обратиться к Киркорову-старшему, который является не только соотечественником Ванги, но и имел с ней несколько продолжительных бесед.

90-летний Певец рассказал, что всегда относился к словам предсказательницы со всей серьезностью. Он напомнил, что Ванга предсказала на этот век наплыв народов с юга и востока в Европу, а «тот кошмар, что произойдет с Украиной» она предвидела задолго до 2014 года.

Киркоров подчеркнул, что точно знает о пророчестве Ванги о развале СССР, при этом она якобы сказала, что после этого многие республики бывшего Советского Союза останутся «под крылышком Москвы», а Украина «уйдет далеко-далеко».

«Не будет Россия с Украиной воевать. И Ванга такого не говорила никогда! Во всяком случае я такого не слышал никогда. Думаю, что это выдумки», — заявил он.

Кроме украинских событи, на 2022 год Ванга будто бы предсказала, что мир денег и ресурсов поделит людей на две части: бедных и богатых. При этом сами финансы тоже потекут по двум потокам: к востоку и западу и в обратном направлении. И то и другое, по мнению предсказательницы, может обернуться для жителей планеты, украинцев в том числе, финансовыми потрясениями.