Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал последствия обострения военного конфликта в Донбассе для Украины, передает 31 января РИА Новости

Медведев сказал, как избежать войны © РИА Новости, Юлия Зырянова / Перейти в фотобанк

По его словам, «это должно крепко засесть» в голове каждого представителя украинской власти.

Ранее Пасечник заявил, что на Украине на ротационной основе находятся сотни иностранных инструкторов из стран НАТО и «откровенные наемники». Кроме того, как утверждает глава ЛНР Центральное разведывательное управление США с 2015 года обучает специалистов по организации партизанского движения для Украины.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения. Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о переброске российских танков в Донбасс. По данным Киева, с начала января в ЛДНР были доставлены несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, вооружение, боеприпасы и 7 тысяч тонн горючего. В России набирают наемников для участия в боевых действиях, утверждает Украина. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.