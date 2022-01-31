Военные создали единую систему управления войсками, обеспечили подразделения защищенной радиосвязью и возможностью проводить видеоконференции.
От нападения противника с воздуха военных защищают комплексы противовоздушной обороны (ПВО), отметили в Минобороны.
Российские подразделения прибывают в Белоруссию, чтобы провести учения Союзного государства. Цель «Союзной решимости 2022» — проверить готовность Вооруженных сил России и Белоруссии к нейтрализации угроз на границах.
Учения пройдут в два этапа. Во время первого военные армии России должны прибыть в Белоруссию до 9 февраля, создать группировки сил в республике, организовать оборону ключевых государственных объектов и взять под охрану воздушную границу.