Подразделения Восточного военного округа (ВВО) российской армии развернули подвижные полевые пункты управления на полигонах Белоруссии для учений «Союзная решимость», сообщили 31 января в Министерстве обороны РФ

Видеманн назвал неожиданных союзников в борьбе с США © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

От нападения противника с воздуха военных защищают комплексы противовоздушной обороны (ПВО), отметили в Минобороны.

Российские подразделения прибывают в Белоруссию, чтобы провести учения Союзного государства. Цель «Союзной решимости 2022» — проверить готовность Вооруженных сил России и Белоруссии к нейтрализации угроз на границах.

Учения пройдут в два этапа. Во время первого военные армии России должны прибыть в Белоруссию до 9 февраля, создать группировки сил в республике, организовать оборону ключевых государственных объектов и взять под охрану воздушную границу.