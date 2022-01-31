Он пригрозил России превентивным введением подобных мер и отметил, что «разрушительные санкции», которые будут способны «сокрушить экономику России», последуют в случае обострения текущей ситуации.
При этом Менендес заявил, что выступает за сохранение в качестве ограничительной меры возможности отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT.
Позже заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в эфире CBS заявила, что Белый дом считает бессмысленным введение антироссийских санкций до предполагаемого «вторжения» на Украину. При этом она заявила, что разрабатываемые санкции должны нанести «мощный удар» по России.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.