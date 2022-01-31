Часть санкций в отношении России, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, могут быть введены «авансом». Об этом 30 января заявил глава международного комитета сената США Роберт Менендес в интервью телеканалу CNN

Министр иностранных дел Британии пригрозила расширить санкции против РФ © Chris McAndrew / wikimedia

При этом Менендес заявил, что выступает за сохранение в качестве ограничительной меры возможности отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT.

Позже заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в эфире CBS заявила, что Белый дом считает бессмысленным введение антироссийских санкций до предполагаемого «вторжения» на Украину. При этом она заявила, что разрабатываемые санкции должны нанести «мощный удар» по России.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.