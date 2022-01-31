К линии соприкосновения в Донбассе прибыли украинские военнослужащие отдельного центра спецназначения «Запад», сообщила пресс-служба ЛНР 30 января

Спецназовцев заметили в районе подконтрольного Киеву поселка Новолуганское на линии соприкосновения в Донбассе. Сергей Чекмаев: Спецназ США получил задание лететь в Донбасс... © Facebook, Сергей Чекмаев

«В район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности 2-го механизированного батальона 30-й бригады [ВС Украины] отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения "Запад" (бывший 8-й отдельный полк СпН)», — сообщил представитель ЛНР.

Кроме того, по данным ЛНР, в районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской расположена разведрота украинских силовиков, в ее составе расчеты беспилотников, которым дана задача проведения провокаций и выявления слабых мест в обороне Народной милиции ЛНР.

Ранее в регион отправили военных инструкторов США и Великобритания.

С лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Несмотря на это, в регионе продолжаются обстрелы.

Ранее в МИД РФ отметили, что Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и продолжает стягивать к линии соприкосновения военную технику. Также украинские военные ведут обстрелы ополченцев ЛНР и ДНР с применением запрещенной техники — противотанковых ракетных комплексов Javelin и ударных беспилотников Bayraktar.