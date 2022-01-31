Россия может «ударить» по украинской экономике даже без «вторжения». Это может произойти из-за нежелания страховых компаний сотрудничать с украинским бизнесом, сообщило на днях издание Foreign Policy

Второе дно разговоров о «вторжении». Почему Зеленский не верит Байдену © РИА Новости, president.gov.ua

В частности, организация оценивает уровень опасности для гражданских судов в Черном море.

«Нападений на коммерческие суда или их захватов пока не происходило. Мы не станем подливать масла в огонь, внося Украину в группу риска. Но, конечно, мы следим за ней. Если начнется война, Украина перейдет в «конфликтный» список», — рассказал изданию секретарь JWC Нил Робертс.

Как отмечает издание, это приведет к тому, что компаниям, перевозящим товары в страну и из нее, будет сложно найти страховщика. Уже сейчас страховые компании неохотно ведут дела с Украиной, пишет издание.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна испытывает экономические сложности из-за паники в обществе и без прямого вмешательства России. Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что нагнетание вредит экономике. Он призвал представителей иностранных СМИ осторожнее высказываться на тему войны и не говорить, что вооруженный конфликт неизбежен.

С 1 января корабли и суда, которые ходят под флагом России, не могут заходить во внутренние водные пути Украины — крупные реки и водоемы внутри страны. Запрет касается также всех судов, владельцами которого являются граждане признанного Киевом «агрессором» государства. Россия вошла в этот список в 2015 году. Решение о запрете на вход российских судов во внутренние воды связано с «высоким уровнем террористических угроз».