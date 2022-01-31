«Жду поездки на Украину на этой неделе для оказания поддержки», — написала Трасс.
Глава МИД Великобритании процитировала запись министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который поблагодарил ее за поддержку.
В феврале Трасс также собирается посетить Россию для переговоров с главой МИД Сергеем Лавровым. Также с визитом в Москву приедет министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Ранее в интервью министр объявила, что Лондон намерен ужесточить санкции против России.
Ранее, во время визита в Австралию, Трасс назвала Украину «гордой страной с многовековой историей», и заявила, что Украина уже перенесла вторжения — «от монголов до татар».