Как отметил эксперт, Украина, наравне с Молдавией и Суданом, стала жертвой одной из самых продолжительных рецессий в истории мировой экономики. Причиной этого, по его словам, стало то, что в экономическом плане страна лишена необходимых рычагов для модернизации своей индустрии, большая часть которой была создана еще при СССР.
«Это делает украинскую промышленность неконкурентоспособной в отношении индустрий России и Запада, не говоря уже о совсем безнадежном отставании от китайской индустрии», — указал Ламбер.
К этому добавляется коррупция, а также «утечка мозгов» и молодых рабочих рук на Запад и в ту же Россию, продолжил он.
Украина оказалась не в состоянии привлечь иностранные капиталовложения, что и привело к ее отставанию в экономическом плане, подчеркнул профессор.
По его словам, Украина обладает «мощным потенциалом» в сфере сельского хозяйства, аэронавтики и промышленных механизмов, однако выше перечисленные проблемы ее мешают макроэкономическому восстановлению.
В конце прошлого года лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина стала последней в Европе по уровню ВВП на душу населения.