Экономический спад Украины объясняется ее неспособностью привлекать иностранные инвестиции и отсутствием возможностей для модернизации. Такое мнение на днях высказал профессор, доктор наук в Университете Сорбонны Микаэль Ламбер, передает Atlantico

Год Зеленского, экономика. Украина — бедная страна с умирающей промышленностью © president.gov.ua

«Это делает украинскую промышленность неконкурентоспособной в отношении индустрий России и Запада, не говоря уже о совсем безнадежном отставании от китайской индустрии», — указал Ламбер.

К этому добавляется коррупция, а также «утечка мозгов» и молодых рабочих рук на Запад и в ту же Россию, продолжил он.

Украина оказалась не в состоянии привлечь иностранные капиталовложения, что и привело к ее отставанию в экономическом плане, подчеркнул профессор.

По его словам, Украина обладает «мощным потенциалом» в сфере сельского хозяйства, аэронавтики и промышленных механизмов, однако выше перечисленные проблемы ее мешают макроэкономическому восстановлению.

В конце прошлого года лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина стала последней в Европе по уровню ВВП на душу населения.