Россия продолжает наращивать силы у границы с Украиной, заявил представитель Пентагона Джон Кирби в интервью каналу Fox News 30 января

«Они продолжают наращивать силы у границы с Украиной. Мы видим это даже на этих выходных», — сказал представитель Пентагона.

Кроме этого, по словам Кирби, США обеспокоены действиями ВМФ России в Атлантическом океане и Средиземном море.

При этом Кирби отказался комментировать заявления президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии угрозы «вторжения» России и призывы не нагнетать ситуацию. Нуланд назвала бесполезными превентивные санкции против РФ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Представитель Петагона заявил, что США надеется на дипломатическое разрешение вопроса.

Ранее США начали поставку нового пакета военной помощи Украине. В январе США уже поставили Украине три партии военной помощи весом 300 тонн.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, а подобные заявления являются алармистскими и нагнетают напряженность.