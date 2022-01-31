Посол Украины в США Оксана Маркарова 30 января опровергла появившиеся в последние дни публикации о «растущей напряженности» в отношениях между Вашингтоном и Киевом из-за якобы имеющих место разногласий в оценках текущей ситуации на российско-украинской границе, передает телеканал CBS

Даже Украина испугалась, насколько цинично её используют США - Лавров © AP, Efrem Lukatsky

Дипломат подчеркнула, что отношения между Киевом и Вашингтоном, особенно в течение последнего года, были «на самом высоком уровне за последние 30 лет».

На минувшей неделе телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщал, что Белый дом недоволен тем, что официальный Киев «преуменьшает угрозу» якобы возможной эскалации со стороны России. Москва, в свою очередь, неоднократно отрицала такие планы. Кроме того, в Вашингтоне считают, что Украина «без особой благодарности» принимает помощь со стороны США.

В последние месяцы СМИ на Западе все чаще пишут о подготовке Москвой «удара» по Киеву. При этом на Украине не отмечают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику. В России не раз опровергали утверждения о «вторжении» Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой американского Госдепа.