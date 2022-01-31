Власти Великобритании в рамках нового пакета санкций намерены заморозить активы российских компаний, «связанных с Кремлем», а также запретить въезд ряду лиц, утверждает газета Times

The Times рассказала, как Британия может помешать США ввести санкции против РФ © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк Лиз Трасс не исключила возможность конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в рамках ужесточения санкционного режима против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января.

По данным Times, запрет на въезд в Британию будет касаться физических и юридических лиц, которые имеют «стратегическое значение» для российских властей.

«(Меры —ред.) значительно усилят нашу способность бить Россию там, где ей по-настоящему больно. Трасс хочет придать вес нашим предупреждениям Кремлю о том, что любое вторжение приведет к серьезным экономическим убыткам», — цитирует издание неназванного источника в Форин-офисе.

Россия не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.