В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс не исключила возможность конфискации собственности российских олигархов в Лондоне в рамках ужесточения санкционного режима против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Ожидается, что законопроект по ужесточению санкционного режима против России будет представлен в британском парламенте 31 января.
По данным Times, запрет на въезд в Британию будет касаться физических и юридических лиц, которые имеют «стратегическое значение» для российских властей.
«(Меры —ред.) значительно усилят нашу способность бить Россию там, где ей по-настоящему больно. Трасс хочет придать вес нашим предупреждениям Кремлю о том, что любое вторжение приведет к серьезным экономическим убыткам», — цитирует издание неназванного источника в Форин-офисе.
Россия не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.