Великобритания разрабатывает законопроект, который позволит применять ограничительные меры против любых организаций и лиц из России. Об этом заявила 30 января министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на телеканале Sky News

Европейские страны встревожила агрессия Британии в адрес РФ - Financial Times © CC0, Pixabay

По ее словам, Великобритания способна конфисковать собственность российских олигархов в Лондоне в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Комментируя предположение, что подобные меры ударят и по британским инвесторам, Трасс заявила, что «демократия и свобода важнее сиюминутных финансовых интересов».

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов называл незаконным возможное изъятие собственности «российских олигархов» в Лондоне. Как отмечал сенатор, подобные шаги спровоцируют отток капиталов из города.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько посчитал слова британского министра пиаром и частью медиакампании. Он напомнил, что в столице Соединенного Королевства проживает порядка ста тысяч выходцев из России, в том числе и те, кто вывез туда свои капиталы незаконно и находится под уголовным преследованием. Слухи о возможной конфискации имущества россиян в Лондоне за последние 15 лет распускают не первый раз, подытожил он.