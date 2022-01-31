«В настоящее время экономические санкции очень узкие, мы могли вводить санкции только против компаний, которые напрямую были вовлечены в дестабилизацию Украины. То, что мы сейчас хотим сделать, — расширить это так, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла бы попасть под санкции. <…> Организациям, обслуживающим российское государство, негде будет прятаться», — указала глава внешнеполитического ведомства.
По ее словам, Великобритания способна конфисковать собственность российских олигархов в Лондоне в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Комментируя предположение, что подобные меры ударят и по британским инвесторам, Трасс заявила, что «демократия и свобода важнее сиюминутных финансовых интересов».
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов называл незаконным возможное изъятие собственности «российских олигархов» в Лондоне. Как отмечал сенатор, подобные шаги спровоцируют отток капиталов из города.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько посчитал слова британского министра пиаром и частью медиакампании. Он напомнил, что в столице Соединенного Королевства проживает порядка ста тысяч выходцев из России, в том числе и те, кто вывез туда свои капиталы незаконно и находится под уголовным преследованием. Слухи о возможной конфискации имущества россиян в Лондоне за последние 15 лет распускают не первый раз, подытожил он.