Белый дом считает бессмысленным введение антироссийских санкций до предполагаемого «вторжения» на Украину, как это предлагали некоторые сенаторы. Об этом 30 января заявила в эфире CBS заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд

New York Times: Санкции против России ударят по всему миру © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Джо Байден наложить вето на законопроект об ограничительных мерах против России, если он будет предполагать превентивные меры. Нуланд не ответила прямо на вопрос, указав при этом, что администрация «активно работает» с конгрессом. При этом замглавы Госдепа указала на то, что ведомство выступает против введения превентивных ограничений.

«Сдерживание работает лучше всего тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что именно мы собираемся делать», — сказала дипломат.

Она напомнила, что санкции предполагают введение экономических мер: экспортный контроль и меры против российских элит.

«Но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным», — добавила Нуланд.

При этом она заявила, что разрабатываемые санкции должны нанести «мощный удар» по России.

Ранее глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что часть готовящихся антироссийских санкций могут ввести превентивно. Его коллега Джим Риш также допустил, что итоговый пакет мер может сочетать немедленные и отложенные ограничения.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.