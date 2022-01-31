Франция и Германия с тревогой наблюдают за воинственной политикой Великобритании в отношении России. Об этом 30 декабря написала колумнист Financial Times Анн-Сильвен Шассани

Асафов рассказал, чем закончится истерия вокруг «российского вторжения на Украину» © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

По ее словам, Франция и Германия с беспокойством наблюдают за тем, как Великобритания утверждает себя в роли активного союзника Соединенных Штатов.

Как и во времена Иракской войны, кризис в Восточной Европе может расколоть Запад на два лагеря: с одной стороны, англо-американский, с другой — франко-германский, пишет журналист.

В последние месяцы СМИ на Западе все чаще пишут о подготовке Москвой «удара» по Киеву. При этом на Украине не отмечают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику. В РФ не раз опровергали утверждения о «вторжении». Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные сообщения злонамеренной пропагандой американского Госдепа.