Министр обороны Канады Анита Ананд 30 января заявила, что Россия может выбрать между ведением переговоров для избежания эскалации на Украине и «суровыми санкциями» в противном случае, передает канадский телеканал CBC

МИД Канады рекомендовал гражданам не ездить на Украину © CC0, Pixabay сказала глава минобороны Канады в ходе визита на Украину.

Ранее Ананд заявила, что канадские войска, находящиеся на Украине, переместились на запад от реки Днепр на фоне обострения ситуации вокруг страны.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.