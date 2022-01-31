«Мы полагаем, что у России есть выбор. И он состоит в том, чтобы вести переговоры для деэскалации, и в случае отсутствия деэскалации Россия столкнется с суровыми санкциями и последствиями», — сказала глава минобороны Канады в ходе визита на Украину.
Ранее Ананд заявила, что канадские войска, находящиеся на Украине, переместились на запад от реки Днепр на фоне обострения ситуации вокруг страны.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.