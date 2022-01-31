Преемник Лукашенко совершенно не ясен, подчеркнул эксперт.
«Можно тыкать пальцем в любого из политиков, которые многое пережили вместе с Александром Лукашенко и которым он наверняка доверяет. Это и глава МИД республики Владимир Макей, и глава Совета Республики Наталья Кочанова, и другие лица. Но здесь мы сказать точно не можем. Можем лишь гадать на кофейной гуще», — сказал Иоффе.
Скорее всего, преемник Лукашенко пока не медийная персона, и о нём широкая общественность не знает — так же, как в своё время мало кто знал Владимира Путина, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.