По мнению американского политолога, профессора Рэдфордского университета Григория Иоффе, предсказать, кто именно будет преемником президента Белоруссии Александра Лукашенко, невозможно. Однако эксперт разрешил себе предположение. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Преемник Лукашенко совершенно не ясен, подчеркнул эксперт. Самые решительные военные учения. Как Белоруссия и Россия готовятся защищаться © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Можно тыкать пальцем в любого из политиков, которые многое пережили вместе с Александром Лукашенко и которым он наверняка доверяет. Это и глава МИД республики Владимир Макей, и глава Совета Республики Наталья Кочанова, и другие лица. Но здесь мы сказать точно не можем. Можем лишь гадать на кофейной гуще», — сказал Иоффе.

Скорее всего, преемник Лукашенко пока не медийная персона, и о нём широкая общественность не знает — так же, как в своё время мало кто знал Владимира Путина, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.