Деконструкция любого персоналистского политического режима чревата чрезвычайными трудностями. О том, что предстоит пройти Белоруссии, рассказал в интервью Украина.ру американский политолог Григорий Иоффе

В Белоруссии всё заточено под одного человека, который при уходе станет "хромой уткой" и мишенью, что чревато дезорганизацией всей системы, подчеркнул эксперт. Лукашенко: Белоруссия окажет военную помощь в случае агрессии против РФ © president.gov.by

«Объективно и независимо от уровня властолюбия, человек, стоящий на вершине власти, не может уйти просто и быстро. Речь идет не только об их судьбе, а о судьбе многих людей, которые с ним связаны. Поэтому, чем более обдуманная и кропотливая подготовка будет к уходу лидера из политики, тем будет лучше», — сказал Иоффе.

Резкие перемены могут прийтись не по вкусу большей части людей и повысят шансы на дезорганизацию власти и государства, заключил эксперт.

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