В Белоруссии всё заточено под одного человека, который при уходе станет "хромой уткой" и мишенью, что чревато дезорганизацией всей системы, подчеркнул эксперт.
«Объективно и независимо от уровня властолюбия, человек, стоящий на вершине власти, не может уйти просто и быстро. Речь идет не только об их судьбе, а о судьбе многих людей, которые с ним связаны. Поэтому, чем более обдуманная и кропотливая подготовка будет к уходу лидера из политики, тем будет лучше», — сказал Иоффе.
Резкие перемены могут прийтись не по вкусу большей части людей и повысят шансы на дезорганизацию власти и государства, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.