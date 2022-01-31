Уровень политического напряжения в Белоруссии исключает возможность дальнейшей эскалации. Об этом в интервью Украина.ру рассказал американский политолог Григорий Иоффе

Посадки и судебные процессы, текущий уровень политического напряжения в Белоруссии не может продолжаться долго. На каком-то этапе должно наступить взаимное успокоение, утверждает эксперт. Лукашенко: Белоруссия окажет военную помощь в случае агрессии против РФ © president.gov.by

«Конечно, это взаимное успокоение не будет перемирием и объединением, но в какой-то форме оно должно произойти. Поскольку сегодня можно со 100-процентной уверенностью утверждать, что смена власти после протестов не состоялось, и сторона Лукашенко взяла верх, то успокоение и стабилизация произойдет только тогда, когда власть прекратит бояться за свое положение», — сказал Иоффе.

Когда испуг власти пройдет, и она поймет, что ей никто не угрожает, можно ждать некоторой оттепели и выхода из кризиса и освобождения ряда белорусских политиков, заключил эксперт.

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