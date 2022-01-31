Ядерное оружие - это главный аргумент против большой войны. Российская ядерная триада даёт возможность стране быть субъектным игроком политики. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Любые политические договоры сегодня стоят не больше бумаги, на которой они написаны, уверен эксперт. Как мы видели по позиции США, они выходят из любых договоров, которые, как они считают, им невыгодны — примером является ядерная сделка с Ираном. Попадут в любую форточку. Ищенко о том, когда Россия разместит в Белоруссии свое ядерное оружие © РИА Новости, Нина Зотина

«Все это видят и понимают, что надо вооружаться. Только ядерное оружие и баллистические ракеты гарантируют, что на них не нападут. Это делает Северная Корея, Иран. Россия тоже занимается укреплением своей ядерной триады, строит новые стратегические подводные лодки, модернизирует свои ядерные ракеты, создает гиперзвуковое оружие», — сказал Рожин.

Без ядерного оружия России было бы в разы сложнее. Она будет укреплять этот аргумент и намекать, что в случае агрессивных действия она готова применить положение нашей оборонной доктрины. Именно это защищает Россию от нападения ее врагов.

Без ядерных вооружений России было бы в разы сложнее поддерживать свою субъектность. Москва будет и далее укреплять этот элемент своей оборонной доктрины, заключил эксперт.

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