Бытует мнение, что Россия подготовлена к глобальной войне, но не готова к войне локальной. Это утверждение опроверг в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Россия успешно выступила во всех последних локальных войнах — от операции по принуждению Грузии к миру до разгрома ИГИЛ и локальных кампаний в Африке, отметил эксперт. «Гудбай, Америка, оу!» Ордуханян о ближайших перспективах в отношениях России и США

«Поэтому говорить о том, что Россия не может вести локальные войны — значит, игнорировать те события, которые происходили в 2010-х. Но это возможно потому, что Россия имеет ядерный щит, который гарантирует ее от прямого столкновения со странами НАТО. Потому что США и НАТО совокупно имеют гораздо больше сил, чем Россия, и гораздо более крупный военный бюджет», — сказал Рожин.

Именно возможности России в глобальной войне прикрывают Москву от конфронтации с США, которые прибегают к действиям руками третьих стран, возвращаясь к ситуации Холодной войны. Россия же хочет мирного сосуществования, где будут учитываться её интересы, но США к этому не готовы. Во всех случаях, миропорядок меняется, приближаясь к многополярному миру, и целый ряд стран стоит рядом с Россией против американской гегемонии, заключил эксперт.