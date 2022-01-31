Ранее США и НАТО официально ответили отказом на предложения России по коллективной безопасности в Европе и нерасширению альянса. Это в интервью Украина.ру прокомментировал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

У России есть различные опции, связанные с ответом на отказ США, подчеркнул эксперт. Рожин прокомментировал вопрос поставок российского оружия в ЛДНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Россия не раскрывает карты, и именно поэтому американцы затягивают переговоры. Они пытаются понять, как Россия им ответит, чтобы понимать издержки и последствия проводимого США на Украине курса…Естественно, Россия заявляет, что последствия будут, но не конкретизирует их», — сказал Рожин.

Варианты поддержки или признания ЛДНР, размещения вооружений на Кубе и Венесуэле, и ряд других шагов невоенной сферы — все эти возможности влияния на США у России есть, но Москва намеренно придерживает часть угроз в размытом состоянии, заключил эксперт.

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