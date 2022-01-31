Нынешние противоречия и создание военного блока AUKUS (Великобритания, США, Австралия) свидетельствуют о грядущем распаде НАТО, уверен эксперт.
«Это уже не первый сигнал, когда европейцы отличаются от англосаксов в этом вопросе…Но мало того, немцы вообще говорят, что не разделяют сегодняшнюю позицию англосаксов. И эта, я бы сказал, позиция отличается от той, которую демонстрировала Меркель. Новый канцлер, Шольц, вообще говорит Байдену: «Я занят». Ему говорят:«Мы ждем, приезжайте», а он говорит: "Я занят, в ближайшее время не прилечу"», — рассказал Погребинский.
Эксперт также упомянул о главе ВМС Германии, которому пришлось уйти в отставку в связи с заявлениями, противоречившими "линии партии" в отношении России.
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