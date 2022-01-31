У Германии есть опыт длительного процесса денацификации после разгрома Третьего рейха. На Украине по разным данным около 500 тысяч человек прошло через зону «АТО». В будущем Украине предстоит денацификация, полагает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Вопрос с теми, кто совершил военные преступления, и с теми, кто заблуждался, думая, что ведёт оборонительную войну будет решён, уверен Рожин. Рожин описал задачу Донбасса в противостоянии Украине © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Дело не в том, что никого нельзя переделать. Просто нужно прекратить любое ведение нацистской и коллаборационистской пропаганды, запретить партии и движения, которые были в этом замараны. Это серьезный процесс социальной инженерии, который требует серьезного подхода, государственных инвестиций и ясного понимания, чего мы хотим достичь», — сказал эксперт.

Для того, чтобы жители Центральной и Восточной Украины могли что-то решать, необходимо провести процесс очистки от бандеровских, неонацистских и других элементов, разжигающих на Украине языковую, расовую и национальную ненависть, заключил Рожин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.