Вопрос с теми, кто совершил военные преступления, и с теми, кто заблуждался, думая, что ведёт оборонительную войну будет решён, уверен Рожин.
«Дело не в том, что никого нельзя переделать. Просто нужно прекратить любое ведение нацистской и коллаборационистской пропаганды, запретить партии и движения, которые были в этом замараны. Это серьезный процесс социальной инженерии, который требует серьезного подхода, государственных инвестиций и ясного понимания, чего мы хотим достичь», — сказал эксперт.
Для того, чтобы жители Центральной и Восточной Украины могли что-то решать, необходимо провести процесс очистки от бандеровских, неонацистских и других элементов, разжигающих на Украине языковую, расовую и национальную ненависть, заключил Рожин.
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