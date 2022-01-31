Парламент Молдавии по предложению правительства страны ранее вводил режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за газового кризиса, вызванного долгом перед «Газпромом». Эту ситуацию в интервью Украина.ру прокомментировал депутат молдавского парламента от Блока Коммунистов и Социалистов Владимир Односталко

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что, несмотря на усилия правительства, республика продолжает жить в условиях газового кризиса. Односталко же видит единственный выход из газового кризиса — смену власти в Молдавии. Вводили ЧП: Молдавия погасила долг перед Газпромом за январь © REUTERS, Benoit Tessier/File Photo

«РФ в лице различных предприятий и органов власти идет нам на уступки, потому что разделяет молдавское правительство и народ Молдовы. Но газовый кризис завершится только тогда, когда не будет это власти. Как бы банально это ни звучало. Эти ребята пришли из НПО, которые финансируются на Западе, и заказчиком этого являются конкретные западные страны», — сказал Односталко.

От действий нынешней власти Молдавии страдает всё население страны: они работают по принципу "чем хуже, тем лучше". Даже диктатор Уганды Иди Амин не был настолько жесток, насколько жестока молдавская власть в лице правящей партии и президента, заключил политик.

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