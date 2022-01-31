Основатели партии «Солидарность» - Юрий и Александр Болдыревы из Донецка. Эту партию передали по инициативе экс-премьера Украины Николая Азарова в управление Петру Порошенко. Об этом Азаров рассказал в интервью Украина.ру

Тогда ещё начинающий бизнесмен Пётр Порошенко должен был войти с партией "Солидарность" в единую Партию регионов, рассказал Азаров. «Ты посадил?»: Азаров обвинил Зеленского во вранье © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Разумеется, он поклялся, что всё это реализует, и даже стал заместителем председателя Партии регионов на объединительном съезде. Но, следуя своему характеру, неотъемлемой частью которого является исключительная лживость, — исключительная лживость, такого лживого человека я вообще в своей жизни не встречал, — естественно, он всех обманул», — сказал экс-премьер.

Порошенко не подал документы на ликвидацию этой партии, она долгое время числилась в документах, и лишь потом к названию добавили слово "Европейская", и партия "Европейская солидарность" стала инструментом в руках Порошенко, раскрыл собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.