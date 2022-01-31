Практика внесудебных расправ на Украине продолжается в нынешнее время. Об этом в интервью Украина.ру рассказал экс-премьер страны Николай Азаров

В самом сердце Европы появилась страна, в которой правосудие отсутствует напрочь: реформа правоохранительных органов привела к разгулу криминалитета, а реформа системы правосудия — к практикам внесудебных расправ, заявил политик. Николай Азаров рассказал, сколько населения Украине оставят ее западные кураторы © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Вот смотрите, (в СССР. — Ред.) были годы террора перед войной, все об этом знают. Были пресловутые «тройки», которым было доверено решать судьбы людей. А сейчас? Сейчас у нас вместо «тройки» — СНБО, Совет национальной безопасности и обороны. Но это те же самые «тройки», потому что там есть люди, которые «для мебели» присутствуют, а в основном всё решают Зеленский, Данилов, еще, может быть, генпрокурор», — сказал Азаров.

За всё время ни Конституционный, ни Верховный суды Украины не удосужились рассмотреть жалобы людей, подверженных внесудебным расправам. Это означает полное лишение граждан Украины права на правосудие.

Полностью интервью можно прочитать здесь.