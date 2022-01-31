Согласно данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на Украине наблюдается небывалый рост ВВП и средней зарплаты. О том, насколько правдивы эти утверждения, рассказал в интервью Украина.ру экс-премьер Украины Николай Азаров

По данным киевской власти, на Украине произошёл небывалый рост валового внутреннего продукта (ВВП), средняя зарплата больше 500 долларов, а минимальная зарплата выше, чем в России, отметил Азаров. Николай Азаров рассказал, сколько населения Украине оставят ее западные кураторы © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«И вот слушаешь их, и не понимаешь: где эти ребята находятся, где живут, о чем они говорят?..Реальное состояние экономики Украины продолжает ухудшаться…Не появилось новых предприятий, не появились новые продукты, не появились новые товары, не появились новые рабочие места, не растёт реальная зарплата. Номинальная может и расти, а вот реальная зарплата, к сожалению, падает», — сказал экс-премьер.

По понятиям Шмыгаля, экономика растёт, а согласно реальным данным, Украина стала самой нищей страной Европы. Азаров в заключение отметил, что по данным комиссии ООН, на Украине сейчас значительное число людей испытывает недостаток в продуктах питания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.