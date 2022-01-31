Категоричные прогнозы об эскалации конфликта на Украине и "российском вторжении" - неверное восприятие ситуации. На деле происходят многомерные шаги США по достижению своих целей, рассказал в интервью Украина.ру обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов

США преследуют несколько целей, раздувая истерию вокруг "российского вторжения" на Украину, уверен эксперт. Видеманн рассказал, чьим союзником будет Россия будущего © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Во-первых, все это закончится чередой достаточно напряженных переговоров на различном уровне, в том числе, и в рамках Нормандского формата, который венчает итогом встречи двух президентов — Владимира Путина и Джо Байдена, где и будут достигнуты какие-то новые договоренности, новая рамка по ситуации.

Вторая их цель — это, конечно, продолжение санкционного давления и введение санкций по какому-либо поводу, пусть даже и абсурдному, пусть даже не состоявшееся вторжение на Украину, или дислокация войск вокруг России», — сказал Асафов.

Статус-кво сохранится, ни о каком вторжении России речи не идёт, а в ответ на провокации ВСУ Россия предпримет действия по обеспечению безопасности жителей республик Донбасса. Угрозы же "адскими санкциями" — достаточно стандартный ход, в результате которого санкции, если они и будут введены, будут более мягкими.

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