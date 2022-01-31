США преследуют несколько целей, раздувая истерию вокруг "российского вторжения" на Украину, уверен эксперт.
«Во-первых, все это закончится чередой достаточно напряженных переговоров на различном уровне, в том числе, и в рамках Нормандского формата, который венчает итогом встречи двух президентов — Владимира Путина и Джо Байдена, где и будут достигнуты какие-то новые договоренности, новая рамка по ситуации.
Вторая их цель — это, конечно, продолжение санкционного давления и введение санкций по какому-либо поводу, пусть даже и абсурдному, пусть даже не состоявшееся вторжение на Украину, или дислокация войск вокруг России», — сказал Асафов.
Статус-кво сохранится, ни о каком вторжении России речи не идёт, а в ответ на провокации ВСУ Россия предпримет действия по обеспечению безопасности жителей республик Донбасса. Угрозы же "адскими санкциями" — достаточно стандартный ход, в результате которого санкции, если они и будут введены, будут более мягкими.
Полностью интервью можно прочитать здесь.