Украинская сторона открыто заявляет, что конвенциональную войну с Россией она не выиграет, однако звучат заявления о возможности партизанской войны. Это в интервью Украина.ру прокомментировал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Возможности партизанской войны на Украине существенно преувеличены — это не более чем пропагандистский фантом, уверен эксперт. Рожин: У России есть, что ответить на отказ США по вопросам безопасности © AP, Alex Brandon

«В США тоже говорят о том, что мы вводить войска в Украину не будем, но мы превратим Украину в новый Афганистан или Чечню для России…Но нужно понимать, что чеченская кампания привела к умиротворению Чечни. Там находится лояльный России президент, а все, кто бегал с оружием в руках, давно лежат в земле», — сказал Рожин.

Даже если США удастся превратить Юго-Восток Украины в "Чечню", то это продлится ровно до тех пор, пока территория не будет зачищена, взята под контроль, а бандеровцев оттеснят за Днепр, заключил эксперт.

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