Донбасс так или иначе понесёт территориальные потери при наступлении украинских войск, и Россия должна будет предпринять чёткие шаги по поддержке народных республик. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

Россия при необходимости также может усилить материально-техническое обеспечение Донбасса, но ставка делается на то, что без прямого военного вмешательства остановить наступление украинских войск будет затруднительно. «Если Донбасс вернется, то это уже будет не Украина». О чем говорили в Париже в нормандском формате © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Даже если сражение перейдет в позиционную фазу, так или иначе Донбасс понесет территориальные потери. А в условиях текущей линии фронта, потеря Тельманово, Докучаевска или Новоазовска по сути оставляет и от и без того от куцых республик одни огрызки. Не отреагировать на подобное наступление будет крайне затруднительно», — сказал Рожин.

Информационное давление на Россию связано с тем, чтобы поставить Москву перед вилкой неприятных решений, что либо вы сливаете Донбасс, либо вы открыто вмешиваетесь и мы против вас вводим санкции, заключил эксперт.

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