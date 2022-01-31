Тактическая задача Донбасса состоит в том, чтобы в кратчайшее время сдержать наступление ВСУ до прихода российской поддержки. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

«Задача Донбасса как раз в этом и состоит, чтобы в кратчайшее время сдерживать наступление ВСУ, которое будет проходить в сопровождении специалистов и различных технических средств стран НАТО. Надо отдавать себе отчет, что если наступление будет, то НАТО его так или иначе поддерживает. Об этом свидетельствуют данные спутниковой и другой технической разведки», — сказал Рожин. Кулеба сказал, будет ли Украина вести переговоры с ДНР и ЛНР © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Задача первого и второго армейских корпусов ДНР состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки сдержать наступление украинских военных формирований и дождаться помощи Южного военного округа РФ, заключил эксперт.

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