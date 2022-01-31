Деление внутрибелорусских групп будет происходить по основному фактору — отношения к России, подчеркнул эксперт.
«На текущий момент очевидно, что во власти есть западное либеральное крыло, которое делает многое для того, чтобы оторвать Беларусь от России. Лоббирует белорусскую латиницу, активно делает заявления и поздравления на белорусском языке, вкладывает деньги в реставрацию замков Радзивиллов, пропагандирует величие ВКЛ и Речи Посполитой», — рассказал Груздев.
В экономике данная группа планирует провести шоковую терапию и сблизиться с Евросоюзом.
«Вторая группа — это государственники, в которой главную роль играют силовики. Эта группа хотела бы дальнейшую интеграцию в рамках союзного государства, военное сотрудничество с ОДКБ, а также отказ от белорусской латинизации. В экономике они выступают за сохранение за государством стратегических активов», — сказал эксперт.
В случае, если Лукашенко уйдёт из власти, не оставив после себя преемника, в Белоруссии произойдет столкновение этих двух групп в борьбе за власть, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.