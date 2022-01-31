В случае ухода Александра Лукашенко из власти и полной смены поколений в Белоруссии начнётся активная борьба между различными властными группами. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политик Владимир Груздев

Деление внутрибелорусских групп будет происходить по основному фактору — отношения к России, подчеркнул эксперт. Лукашенко: Белоруссия окажет военную помощь в случае агрессии против РФ © president.gov.by

«На текущий момент очевидно, что во власти есть западное либеральное крыло, которое делает многое для того, чтобы оторвать Беларусь от России. Лоббирует белорусскую латиницу, активно делает заявления и поздравления на белорусском языке, вкладывает деньги в реставрацию замков Радзивиллов, пропагандирует величие ВКЛ и Речи Посполитой», — рассказал Груздев.

В экономике данная группа планирует провести шоковую терапию и сблизиться с Евросоюзом.

«Вторая группа — это государственники, в которой главную роль играют силовики. Эта группа хотела бы дальнейшую интеграцию в рамках союзного государства, военное сотрудничество с ОДКБ, а также отказ от белорусской латинизации. В экономике они выступают за сохранение за государством стратегических активов», — сказал эксперт.

В случае, если Лукашенко уйдёт из власти, не оставив после себя преемника, в Белоруссии произойдет столкновение этих двух групп в борьбе за власть, заключил эксперт.

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