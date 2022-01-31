Эксперт делает неутешительный прогноз на случай, если Лукашенко не оставит пост президента.
«Покинувшие страну граждане весь этот период не смогут вернуться обратно…Продолжится миграция несогласных с властью граждан за пределы республики…Также не переломлены негативные настроения в молодёжной и студенческой среде, поэтому будущий отток граждан будет происходить за счёт этой категории граждан», — сказал Груздев.
В целом, белорусское общество будет продолжать разделяться на лагеря. Цель прошлого года, который властями был провозглашён годом народного единства, так и не была достигнута — народного единства нет, заключил эксперт.
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