Многие эксперты полагают, что после событий в Казахстане Александр Лукашенко откажется от транзита власти по казахстанскому сценарию. О том, что ждёт страну в случае если президент Белоруссии не покинет свой пост, рассказал в интервью Украина.ру белорусский политик Владимир Груздев

Эксперт делает неутешительный прогноз на случай, если Лукашенко не оставит пост президента. Самые решительные военные учения. Как Белоруссия и Россия готовятся защищаться © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Покинувшие страну граждане весь этот период не смогут вернуться обратно…Продолжится миграция несогласных с властью граждан за пределы республики…Также не переломлены негативные настроения в молодёжной и студенческой среде, поэтому будущий отток граждан будет происходить за счёт этой категории граждан», — сказал Груздев.

В целом, белорусское общество будет продолжать разделяться на лагеря. Цель прошлого года, который властями был провозглашён годом народного единства, так и не была достигнута — народного единства нет, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.