Власти Белоруссии во главе с Александром Лукашенко полагают, что изменения в Конституции выведут страну из политического тупика, в котором страна оказалась после 2020 года, считает эксперт.
«Если следовать логике, заложенной в предлагаемом проекте Конституции…то в настоящий момент предварительный преемник — это Наталья Кочанова (бывшая глава администрации президента Белоруссии, ныне Председатель Совета Республики Национального Собрания Белоруссии — Ред.)», — сказал Груздев.
Другие потенциальные кандидаты на президентский пост ограничены статьёй 80, а именно требованием к наличию белорусского гражданства по рождению. Многие из кандидатов были рождены не на территории Белоруссии, пояснил эксперт.
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