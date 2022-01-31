Согласно проекту новой конституции Белоруссии, президентом республики может быть только лицо, рождённое на территории страны. Это отсеивает множество потенциальных кандидатур на высший пост, рассказал в интервью Украина.ру белорусский политик Владимир Груздев

Власти Белоруссии во главе с Александром Лукашенко полагают, что изменения в Конституции выведут страну из политического тупика, в котором страна оказалась после 2020 года, считает эксперт. Лукашенко: Белоруссия окажет военную помощь в случае агрессии против РФ © president.gov.by

«Если следовать логике, заложенной в предлагаемом проекте Конституции…то в настоящий момент предварительный преемник — это Наталья Кочанова (бывшая глава администрации президента Белоруссии, ныне Председатель Совета Республики Национального Собрания Белоруссии — Ред.)», — сказал Груздев.

Другие потенциальные кандидаты на президентский пост ограничены статьёй 80, а именно требованием к наличию белорусского гражданства по рождению. Многие из кандидатов были рождены не на территории Белоруссии, пояснил эксперт.

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