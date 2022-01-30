Министр финансов Германии Кристиан Линднер не стал прямо отвечать на вопрос о возможности отключения России от межбанковской системы SWIFT. Его слова прозвучали в интервью изданию Spiegel

Хотя в США был зарегистрирован законопроект о санкциях против России, которые включают в себя отключение российской банковской системы от межбанковских расчетов SWIFT, позволяющих осуществлять платежи в американских долларах, принимать его не спешит даже Конгресс США, а эксперты по всему миру говорят о том, что такие санкции станут самоубийственными для Штатов.

«Кремлю должно быть ясно, что ответом на нарушение международного права и эскалацию будут железобетонные последствия. У меня есть экспертное заключение по SWIFT. Но я не советую публично обсуждать отдельные инструменты (политики)», — сказал Линднер.

Санкции против «Северного потока — 2»: Германия уступает США. И тем самым вредит себе © REUTERS, Michael Sohn

Также он отказался отвечать на вопрос о санкциях в отношении «Северного потока-2», объясняя это нежеланием «раскрыть карты» перед Москвой, что позволит РФ «тактически планировать свои ходы».