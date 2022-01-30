«Хотим добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира», — подчеркнул глава МИД РФ.
Он напомнил, что именно об этом говорил президент России Владимир Путин своему американскому коллеге Джо Байдену на встрече в Женеве в июне 2021 года, и последний сказал, что придерживается аналогичных устремлений в отношениях с Россией.
При этом Лавров отметил, что у России, как и у США, есть свои интересы, которыми Москва не намерена поступаться.
«Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется», — добавил он.
С 1997 года США продвигает расширение блока НАТО на восток, к границам с Россией, что создает угрозы для безопасности РФ.
При этом первому президенту СССР Михаилу Горбачеву Запад обещал не расширяться на Восток в обмен на воссоединение Германии.
В последние годы идут разговоры о вступлении в НАТО Украины. Если на ее территории появятся американские военные базы, то ракеты смогут достигать российской столицы всего за 7-10 минут.
Как ранее подчеркивал Путин, Москва не имеет права не реагировать на такого рода угрозы и будет защищать свою безопасность.