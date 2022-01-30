Москва хочет, чтобы отношения с Соединенными Штатами Америки выстраивались на основе взаимоуважения и равноправия, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров 30 января в программе «Воскресное время» на российском Первом канале

«Хотим добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира», — подчеркнул глава МИД РФ.

Он напомнил, что именно об этом говорил президент России Владимир Путин своему американскому коллеге Джо Байдену на встрече в Женеве в июне 2021 года, и последний сказал, что придерживается аналогичных устремлений в отношениях с Россией.

При этом Лавров отметил, что у России, как и у США, есть свои интересы, которыми Москва не намерена поступаться.

«Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется», — добавил он.

Украины в НАТО не будет, а к России нужен новый подход. О чём пишут ведущие американские СМИ © коллаж Украина.Ру

При этом первому президенту СССР Михаилу Горбачеву Запад обещал не расширяться на Восток в обмен на воссоединение Германии.

В последние годы идут разговоры о вступлении в НАТО Украины. Если на ее территории появятся американские военные базы, то ракеты смогут достигать российской столицы всего за 7-10 минут.

Как ранее подчеркивал Путин, Москва не имеет права не реагировать на такого рода угрозы и будет защищать свою безопасность.